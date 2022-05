Pietrini: “Riqualificazione delle periferie parte dal coinvolgimento della comunita’

“In qualità di candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale della Spezia, ritengo fondamentale continuare a lavorare ad una rigenerazione urbana complessiva che punti a riqualificare le periferie sfruttando al massimo tutti i fondi regionali, nazionali ed europei così come sta avvenendo con il sindaco Pierluigi Peracchini. E’ innegabile per chi come il sottoscritto e tanti concittadini vive in periferia, con un esperienza passata maturata all’interno del mondo delle associazioni, il tema è molto sentito e ritengo fondamentale che ogni progetto che si svilupperà nei quartieri e borghi della nostra città, dovrà non solo tenere conto del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbano, ma dovrà coinvolgere le comunità del quartiere incentivando soprattutto la cultura nelle piazzette dei quartieri con eventi mirati ad attrarre turisti e concittadini puntando ad un intenso sostegno alle associazioni presenti sul territorio”. Così Cristian Pietrini, candidato per Fratelli d’Italia al consiglio comunale della Spezia, interviene nel dibattito elettorale e aggiunger: “E’ evidente che al centro del progetto di rilancio, dovranno essere considerati due elementi fondamentali: l’ascolto e lo sviluppo ancora più intenso di relazioni con i c.d. placemaker (persone che arrivino dal mondo cooperativo, ecclesiale, dell’attivismo, della partecipazione, pro loco, mutuo soccorso, commercianti di quartiere, associazioni di categoria, etc…) che si fanno carico dei problemi delle comunità che vivono i quartieri e che non necessariamente devono essere portatori di una competenza tecnica. E poi lo studio di esperienze vincenti di altre città, puntando ad applicarle e adattarle al nostro territorio”.

