Sanremo, primi risultati di spessore per gli atleti della Riviera Triathlon 1992

Sanremo. Grande week end di gare per gli atleti della Riviera Triathlon 1992 e primi risultati di spessore. Al Triathlon sprint di Piasco Vittoria Bergamini, con il tempo di 1h07’48”, centra la seconda vittoria stagionale precedendo sul traguardo Giulia Demaria (1h10’44”) e Sara Bergesio (1h11’15”). Tra le donne, sempre per la Riviera Triathlon 1992 da sottolineare l’8° posto assoluto e la vittoria nella categoria M3 per Barbara Bonfante.

