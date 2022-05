“Sicurezza è amore”, al Chiabrera di Savona lo spettacolo teatrale per la sicurezza sul lavoro

Savona. Un evento per sensibilizzare il mondo delle imprese sull’importanza di promuovere una profonda e positiva cultura della sicurezza, valori fondamentali per la tutela della vita dei lavoratori e, più in generale, di tutte le persone. “Sicurezza è amore” è l’iniziativa promossa e organizzata da Unione Industriali della Provincia di Savona e Vado Gateway, società terminalistica di Vado Ligure, con il patrocinio del Comune di Savona, destinata alle imprese e alle istituzioni in programma giovedì 9 giugno alle 18 al Teatro Chiabrera di Savona.

... » Leggi tutto