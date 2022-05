Tour sanità della Regione, Franciosi: “Peccato non sapere dove e quando si farà: gli spezzini vorrebbero partecipare”

“Alla chetichella Regione Liguria ha fatto affiggere per la città un manifesto che sembra annunciare un’iniziativa sulla sanità ligure, con tappa spezzina il 3 giugno, dal trionfante titolo elettorale: “2022 tour sanità, dagli ospedali al territorio: cura, eccellenze, innovazione”.

Cercando notizie in rete si rinviene solo una pagina 404 categoria non trovata.

Peccato non sapere dove si svolga questo incontro, gli spezzini vorrebbero tanto trovare nel loro territorio cure e eccellenze e innovazione perché l’esperienza di tutti è cure negate, lunghe attese, strutture fatiscenti contrastate solo dalla buona volontà e dalla pazienza di utenti e personale sanitario.

Per questo forse l’incontro è avvolto dal mistero e durerà mezzo minuto, il tempo per gli oratori di dare appuntamento a quando il territorio sarà governato da chiunque altro diverso da Toti e Peracchini”.

