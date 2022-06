“Da donna a donna”. Flashmob per le vie del centro a cura di tutte le candidate del campo progressista

Si terrà sabato 4 giugno per le vie del centro storico di Spezia il flashmob “Da donna a donna” a cura di tutte le candidate della coalizione civica, progressista e di centrosinistra a sostegno di Piera Sommovigo sindaca, colei che rappresenterebbe la prima donna sindaca della città di Spezia. Il flashmob prenderà il via alle 17 in Piazza Sant’Agostino di fronte al point di ‘Spezia con Te’, una delle 5 liste della coalizione di Sommovigo, insieme a PD-Articolo 1, LeAli a Spezia, Spezia Bene Comune e Movimento 5 stelle.

Da Piazza Sant’Agostino le candidate gireranno per le strade del centro consegnando a tutte le donne spezzine che incontreranno una lettera a loro dedicata e intitolata, per l’appunto, “Da donna a donna”. Il contenuto di questa lettera aperta contiene infatti un messaggio rivolto a ogni donna abituata nella quotidianità, nel lavoro, nello studio, in famiglia, a sgomitare per raggiungere qualsiasi obiettivo, toccando con mano un famoso detto: “fare due volte meglio per essere giudicate brave la metà”. Questa lettera immagina come potrebbe essere una città governata da una donna sindaca: più equa, più partecipata, una città in ascolto come solo le donne sanno ascoltare, una città che non giudica e non pregiudica, una città senza barriere, né mentali né architettoniche.

Al termine del giro per le vie del centro, alle 18.00 le candidate si ritroveranno al point per un intervento a cura della stessa candidata sindaca Piera Sommovigo, che svolge la professione di avvocata amministrativista, e di altre professioniste spezzine.

... » Leggi tutto