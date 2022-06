Due feriti sulla A12 in un tamponamento tra cinque auto. Le due che l’avrebbero causato scappano

Sono in corso le indagini da parte degli uomini della Polizia stradale per rintracciare due vetture che avrebbero causato un tamponamento sulla A12 nel tardo pomeriggio di oggi e si sarebbero dileguate prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19, nel tratto compreso tra i caselli di Santo Stefano Magra e Sarzana, e ha visto coinvolte ben cinque auto. A bordo di una di queste c’era una coppia di turisti, lui di 58 e lei di 62 anni, che sono stati estratti dall’abitacolo con difficoltà e sono stati trasportati al Pronto soccorso in codice giallo da parte dei militi della Pubblica assistenza di Vezzano, giunta sul posto insieme ai tecnici Salt.

Stando a quanto appreso a bordo delle altre due auto rimaste nel luogo dell’incidente non erano presenti altri feriti. L’incidente ha ovviamente creato qualche disagio alla viabilità.

