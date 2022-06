Empoli e Andreazzoli si separano, la panchina toscana potrebbe andare a Zanetti

“Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva”. Lo ha annunciato in serata il club toscano con una nota, rivolgendo all’allenatore “un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”. Dunque dopo l’ottima salvezza raggiunta in questa stagione la squadra toscana e il mister decidono di separare le loro strade. Il successore di Andreazzoli potrebbe essere Paolo Zanetti che ha risolto il contratto che lo legava al Venezia.

... » Leggi tutto