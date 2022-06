Il Memorial Fiondella lo vince il Genoa. Tutti i risultati e le squadre

Grande successo per la terza edizione del Memorial Fiondella organizzato da Fezzanese, Club Levante e Forza e Coraggio con il coordinamento del direttore generale del Levante, Vincenzo Flaminio. La manifestazione, riservata ai Pulcini 2011 con le squadre professioniste sottoleva (2012), si è svolta il 29 Maggio nei centri sportivi della Pianta 310 e di Montepertico. A spuntarla sono stati i piccoli grifoni rossoblu del Genoa, davanti alla Fiorentina e al Levante, ottimo terzo e rivelazione del torneo. Dopo le qualificazioni hanno ottenuto il lasciapassare per la giornata finale il Don Bosco, il Tirrenia ed il Levante come società organizzatrice. Le nove squadre sono state suddivise in tre gironi, questi i risultati:

