Imperia, centri estivi e campi solari pronti alla partenza: cooperative alla ricerca di personale qualificato

Imperia. Da Albisola ad Imperia, passando per Vado, Finale, Borghetto, Loano, Ceriale, Cisano, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Diano: a breve finirà la scuola, e per i ragazzi esiste ormai da molti anni, sul territorio, l’opportunità di frequentare i centri estivi: dai bandi degli enti locali coinvolti alla loro concreta attuazione c’è un percorso fatto di formazione, esperienza sul campo, progetti educativi, il tutto nel rispetto di un tempo che deve essere anche divertimento e riposo. Tre le imprese aderenti a Confcooperative coinvolte: Progetto città di Savona, Jobel, con sede a Sanremo, e Diana, che ha sede ad Imperia. Sono quindi oltre un migliaio le famiglie che, nella stagione in cui, tra agricoltura e turismo si intensifica il lavoro, sul nostro territorio, hanno la certezza di sapere i propri figli insieme a persone preparate, affidabili, competenti.

