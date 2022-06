Nasce Rete Ambiente – Altroturismo: “Non siamo contro le crociere, ma per il rispetto delle regole”

Più attenzione all’ambiente e alla salute dei cittadini anche da parte del comparto del turismo. Lo chiedono le associazioni che questa mattina hanno reso nota la nascita di Rete Ambiente – Altroturismo, un movimento civico che mira ad affrontare le questioni legate al turismo sotto diversi aspetti. Dalla questione urbanistica a quella ambientale, di salute e sicurezza, passando per le tematiche socio-economiche e finendo con il chiedere che si arrivi alla stesura di un Piano regolatore provinciale del turismo.

“Trasparenza e confronto sono concetti indispensabili, anche nel settore turistico. Il problema – ha esordito Rino Tortorelli, portavoce di Cittadinanzattiva – non sono solamente le emissioni delle navi da crociera, lo chiariamo subito, ma diciamo sì al turismo e no all’inquinamento. Purtroppo, come ha detto qualcuno, La Spezia è una città che fa ammalare, e quel che è peggio è che non riesce nemmeno a curare. Ci sono poi problematiche legate al consumo del suolo, ai monitoraggi, alle ricadute economiche in città… Insomma, riteniamo che serva un ragionamento ampio, che coinvolga tutto il territorio della provincia e che sfoci in un Piano regolatore provinciale del turismo”.

