Rassegna Internazionale d’Organo Città della Spezia, venerdì a Fezzano

Proseguono i concerti de Il Suono del Tempo-XXX Rassegna Internazionale d’Organo Città della Spezia, che si sposta per il quarto appuntamento a Fezzano nella chiesa di San Giovanni Battista, con l’organista Rudolf Kelber, figura di spicco dell’ambiente musicale di Amburgo e organista titolare nella chiesa di St. Jacobi per oltre trent’anni, dove ha promosso e condott a termine il restauro del celebre e prezioso organo Schnitger. Theaterkapellmeister e compositore, ha ricevuto il Premio Richard Strauss dalla città di Monaco nel 1972, e nel 2015 gli è stata conferita la Medaglia al merito Arp Schnitger dalla Società Arp Schnitger. Il prossimo venerdì 3 giugno, sul bellissimo e prezioso organo Dell’Orto Lanzini ricostruito in stile G. Silbermann, il Maestro Kelber proporrà un programma interamente bachiano: si potranno ascoltare, tra gli altri, la V Trio Sonata, la Fantasia e fuga in sol minore e il Concerto in re minore trascritto da un Concerto Grosso di Antonio Vivaldi. L’inizio del concerto, a ingresso libero, sarà alle 18.45.

... » Leggi tutto