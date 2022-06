Sindacati incalzano Atc: “Azienda non è fatta solo di mezzi ma anche di persone. Costi in house scaricati sulle spalle dei lavoratori”

“Lo scorso 30 maggio sono stati presentati alla cittadinanza i nuovi mezzi che Atc Esercizio metterà in servizio. Pur apprezzando questi arrivi, frutto di finanziamenti europei di cui sta usufruendo gran parte del Paese, riteniamo che non sia tutto oro quel che luccica perchè le aziende non sono fatte solo di mezzi, ma anche di persone e le persone sono la prima vera risorsa da valorizzare. Atc Esercizio S.p.A. ha ottenuto l’affidamento in house con un contratto di servizio di dieci anni con eventuale ulteriore proroga di cinque anni e per lavoratori e cittadini questo doveva essere garanzia di tutele e qualità dei servizi, al momento però la situazione risulta essere ben lontana dalle nostre aspettative”. Così la Segreteria Filt Cgil, la Segreteria Uiltrasporti e la Rsa Fit Cisl della Spezia, che nella loro nota sindacale spiegano il senso del loro intervento: “I costi dell’affidamento in house sono stati scaricati completamente sulle spalle dei lavoratori che si trovano, ormai da due anni, costantemente sotto pressione. Ci aspettavamo che a fine pandemia le condizioni lavorative potessero tornare alla normalità, ma purtroppo la brutale modifica del piano industriale e la forte accelerazione subita sul fronte dei subaffidi, portata al 30% in due anni invece dei 10 previsti, ha creato tensioni e malesseri sia tra il personale di Atc Esercizio che di Seal. Nonostante gli enormi sacrifici che i lavoratori continuano a fare, la situazione è ormai divenuta insostenibile e per tanto chiediamo ad Atc Esercizio e alla proprietà un immediato intervento volto a risolvere le problematiche che affliggono tutti i settori aziendali. In concomitanza con il referendum dell’8, 9 e 10 giugno prossimi, per il rinnovo del contratto nazionale, Cgil, Cisl e Uil promuoveranno, tra tutto il personale, un sondaggio finalizzato a conoscere l’indice di gradimento dell’organizzazione del lavoro in Atc Esercizio.”

