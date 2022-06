Tangenti in Comune, gip convalida arresto: Dellerba e Speranza restano in carcere

Imperia. Il gip di Imperia Anna Bonsignorio ha convalidato nel tardo pomeriggio l’arresto, in carcere per entrambi, del sindaco di Aurigo e consigliere provinciale Luigino Dellerba e dell’imprenditore imperiese Vincenzo Speranza, arrestati lunedì scorso dai carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di corruzione, dopo che quest’ultimo ha girato una bustarella contenente duemila euro in contanti, che per il pm Barbara Bresci potrebbe essere il frutto di una tangente. Nell’odierno interrogatorio i due imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il provvedimento è giunto in serata.

