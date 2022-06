Tangenti per gli appalti, Dellerba e Speranza non rispondono al gip di Imperia

Imperia. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, il sindaco di Aurigo e consigliere provinciale Luigino Dellerba e l’imprenditore Vincenzo Speranza: entrambi arrestati lunedì dai carabinieri con l’accusa di corruzione per una presunta mazzetta da 2.000 euro consegnata dall’imprenditore al sindaco per avere in cambio agevolazioni sull’affidamento di lavori pubblici. I due sono comparsi stamani davanti al gip del tribunale di Imperia Anna Bonsignorio, per l’udienza di convalida dell’arresto.

