2 giugno, il presidente di Regione Liguria Toti: «La Festa della Repubblica ci ricorda la nostra storia e i nostri valori»

Genova. «È una bella cerimonia che quest’anno torna finalmente nella sede storica di piazza Matteotti, anche questa volta la vicinanza con le persone ci sottolinea che è cambiato il clima rispetto ai due anni che abbiamo passato chiusi per la pandemia non potendo svolgere quei riti civili che ci ricordano la nostra storia e i nostri valori. La Festa della Repubblica è importante: spesso, non come gli amici francesi, ci rivolgiamo al nostro Stato con altri termini, il Paese, le Istituzioni: credo che usare di più il termine ‘Repubblica’ sia qualcosa di importante perché riguarda tutti noi, il governo e i diritti e per questo noi come Regione Liguria oggi regaliamo ai cittadini che visiteranno il nostro palazzo la Costituzione della Repubblica Italiana, che resta la Carta che ci unisce tutti e che guida la nostra strada». Così dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto alla cerimonia per la Festa della Repubblica in Piazza Matteotti a Genova insieme alle altre Istituzioni civili e religiose.

... » Leggi tutto