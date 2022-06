Atc, sindacati rispondono all’azienda: “Affidamento in house è uno specchietto per le allodole”

“Siamo stupiti dalle argomentazioni di ATC relative alle nostre legittime, rimostranze. Ci saremmo aspetatti un “sediamoci e parliamone”. Invece, secondo un copione ormai consolidato, si offendono e piccatamente contrattaccano”. Non si è fatta attendere la replica delle sigle sindacali Cgil Cisl e Uil all’intervento dell’azienda. “Lo ha fatto – sottolineano – con un messaggio ai lavoratori veramente inconcepibile: ringraziateci che non ci sono stati licenziamenti, che vi arriva lo stipendio minimizzando i sacrifici dei dipendenti e il loro forte malessere. “Dovevamo vedere anche questa”! Qui se c’e’ qualcuno che deve ringraziare e’ l’Azienda! Deve ringraziare tutti i lavoratori, nessuno escluso, che si sono fatti carico di sopperire al venir meno di oltre 40 persone, tra autisti, meccanici e impiegati in soli quattro anni. Abbiamo rivendicato, educatamente, che tra il personale c’e’ un disagio crescente e fatto notare che i bus nuovi sono importanti, ma esistono anche i lavoratori, che sono la vera risorsa dell’azienda. Quindi No! Non ci va anche troppo bene! Se i toni sono questi allora bisogna dirla tutta fino in fondo. L’affidamento in house e’ uno specchietto per le allodole. La proprietà e’ pubblica, la gestione e’ privata. I toni usati sono quelli. Per concludere, visto che ci si sofferma sul bando ministeriale per l’ acquisto dei filobus, gli autobus che ad oggi sono arrivati e quelli che arriveranno in futuro sono stati nella maggior parte dei casi finanziati o cofinanziati da risorse pubbliche. I bilanci li sappiamo leggere anche noi. Invitiamo nuovamente Atc Esercizio e la Proprietà ad un immediato intervento volto a risolvere le problematiche che affliggono tutti i settori aziendali senza perdere altro tempo”.

