Bordighera. Dramma nel tardo pomeriggio in corso Italia, nel centro di Bordighera: un uomo anziano è morto all’interno di una gelateria dove si era recato per ordinare un gelato. Inutili i tentativi di soccorso: l’uomo si è accasciato a terra, probabilmente a causa di un infarto, e non si è più ripreso.

