Dalla Regione 742mila euro per la riapertura al traffico del ponte di Cavanella

Settecentoquarantadue mila euro per la riapertura in entrambe le corsie del ponte di Cavanella sulla Sp 17 nel Comune di Beverino. Sono stati stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture a integrazione dell’importo inizialmente destinato di 2,2 milioni di euro da Regione Liguria attraverso la legge 145 del 2018 per il recupero della viabilità. Il contributo verrà assegnato alla Provincia della Spezia per procedere con la messa in sicurezza definitiva e l’apertura completa al traffico del ponte, attualmente aperto a una sola corsia. Il ponte di Cavanella nel comune di Beverino è stato costruito nel 1972. E’ una struttura a 5 campate e ha una lunghezza complessiva di 166 metri. Le pile e le travate sono in cemento armato a sezione a doppio cassone.

Al momento è fruibile a una corsia a senso unico alternato, con il divieto al transito per i veicoli con una massa superiore alle 3,5 tonnellate e con un’altezza superiore ai 2,70 metri e un limite di velocità a 20 km/h. L’esecuzione dei lotti 2 e 3 porteranno il consolidamento del ponte e la completa riapertura con eliminazione delle attuali limitazioni.

