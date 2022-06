Dalla teoria alla pratica, i ragazzi dell’Agrario allestiscono una vigna

Dalla teoria dei banchi di scuola alla pratica sul terreno agricolo per imparare l’allestimento di un vero vigneto. Si può sintetizzare così l’esperienza didattica in campo aperto delle classi Terza G e Terza F dell’Agrario ‘Parentucelli Arzelà di Sarzana’, ragazzi di 16-17 anni alle prese, con il loro tenace lavoro fisico, con barbatelle (le viti giovani da piantare), pali di testata in castagno, fili tutori e via dicendo.

