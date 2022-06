Edizione zero per “La Repubblica del Rock”, dalla Riviera alla conquista dell’Italia: “Il Rock è piú vivo che mai e riparte da Andora”

Andora. “La Repubblica del Rock – Il concertone”: per la prima volta, oggi è andato in scena ad Andora, in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno. Una giornata animata da musica non stop dalle 10 del mattino fino all’una di notte presso il Parco delle Farfalle di Andora. Un evento patrocinato dal comune di Andora, Regione Liguria, AFI, FIPI e SIAE con le migliori band dello stivale, per celebrare la Festa della Repubblica Italiana in veste rock.

