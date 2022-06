“Il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani, un giorno in cui sotto il cielo del tricolore e della nostra Costituzione, ricordiamo i valori che determinano il nostro DNA di italiani”. Così il sindaco della Spezia in occasione delle celebrazioni di questa mattina. “Il 2 giugno 1946 – aggiunge – è iniziata la storia della nostra Repubblica grazie a un voto di grande forza popolare, il primo a cui parteciparono anche le donne, e che segnò un cambio di passo rispetto al passato. Oggi mi sono tornate in mente le parole di don Luigi Sturzo che credo ben incarnino lo spirito di questa giornata: “La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità pubbliche, se non è difesa dal Governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà”. Viva il 2 giugno, viva la Costituzione, viva l’Italia!”

