Ponte Cavanella, Provincia: “Grazie a stanziamento regionale riprende iter regolare manutenzione straordinaria”.

“La conferma della ridefinizione del contributo regionale per il programmato intervento di messa in sicurezza del ponte di Cavanella Vara risolve una problematica imprevista legata alla difficile contingenza economica in corso e verso la quale la Provincia della Spezia ha già adottato misure straordinarie. Grazie al nuovo stanziamento regionale di ulteriori 742 mila euro, ad adeguamento di un finanziamento iniziale di 2,2 milioni di euro da Regione Liguria attraverso la legge 145 del 2018 per il recupero della viabilità, il programma per la manutenzione straordinaria del ponte di Cavanella lungo la Strada Provinciale Sp17, nel Comune di Beverino riprende l’iter regolare. La progettazione esecutiva dell’opera è già definita ed a giorno la pratica di affido dei lavori avrà anch’essa definizione”. Così in una nota la Provincia della Spezia.

... » Leggi tutto