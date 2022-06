Rapina, minacce e lesioni: polizia arresta straniero a Ventimiglia

Ventimiglia. Gli agenti della Polizia di Stato sono interventi nella sera di lunedì, in una via del centro di Ventimiglia, dove si era appena consumata una rapina in danno di una donna di nazionalità marocchina, attualmente domiciliata nella città di frontiera.

L’autore del reato è un suo connazionale di 42 anni, già noto alle forze di Polizia per i suoi precedenti penali, irregolare in Italia.

Brandendo minacciosamente un cacciavite aveva poco prima sottratto uno smartphone e pochi euro ad una sua connazionale di 33 anni.

