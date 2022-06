Scendono ancora i ricoveri Covid in Liguria, nello Spezzino 1025 casi positivi

Sono 416 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24 ore grazie a 4878 tamponi molecolari rapidi e antigenici. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 59, Savona 70, Genova 226, La Spezia 61. Il bollettino odierno riporta due decessi, a Lavagna e Savona: ad oggi dunque è 5.331 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, 609 delle quali spezzine. Nella nostra provincia i casi attualmente attivi sono 1.025 su 7.918 mentre, sempre in Liguria, i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 644 per un dato complessivo di 437.347 da inizio emergenza. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali infine si registra oggi un’ulteriore sensibile diminuzione dei casi (-7 rispetto a ieri) che porta il totale a 132 con 7 terapie intensive. Invariato il numero dei ricoverati in Asl5: 11 e nessuna persona in rianimazione.

