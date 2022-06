Seminario a Bologna per i ragazzi della Krav Maga Academy di Ceparana

Lunedì scorso Alessandro Ravani, Marusca Maracci, Elisa Valerio, Roberta Gualtieri e Desireé Bertuzzi della Krav Maga Academy di Ceparana, con sede al Centro Equilibrium, guidati dal proprio istruttore Krav Maga Academy Nicola Albertosi, hanno preso parte a Bologna a un seminario di Krav Maga condotto dal fondatore della Krav Maga Academy Manuel Spadaccini. Ex carabiniere con oltre vent’anni di esperienza nel settore difesa, protezione e sicurezza, Spadaccini oggi è istruttore professionista per le forze dell’ordine e per i civili che vogliono imparare la difesa personale professionale.

Oltre a seguire il seminario, i ragazzi della Krav Maga Academy hanno anche sostenuto l’esame per poter passare di cintura, sempre sotto l’osservazione attenta di Spadaccini.

