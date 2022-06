Vaccino Covid, Liguria al di sotto della media nazionale per le vaccinazioni ai bambini 5-11 anni

Genova. La Liguria è sotto la media nazionale per quanto riguarda i vaccini anti covid over 5 anni e le quarte dosi. E’ quanto emerge dal report settimanale della fondazione Gimbe. In particolare, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,5% (media Italia 6,9%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da meno di 180 giorni, pari al 5,3%.

