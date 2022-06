Alessandro Cialdini terzo al Premio Giovanni Gargiolli con lo scatto ‘Ci vuole un fiore’

È “Transumanza” di Mario Motta, fotografo di Cassolnovo (PV), lo scatto che si è aggiudicato il primo posto in classifica nella terza edizione del Premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli, concorso fotografico che ha visto la partecipazione di oltre 800 scatti arrivati da tutta Italia e che è stato realizzato dal Comune di Fivizzano in collaborazione con la Pro Loco di Fivizzano, con il patrocinio della Regione Toscana e come partner l’Accademia di fotografia Julia Margaret Cameron di Benevento. Secondo classificato è Mauro Vitolo di Salice (PN) con la foto “I laghi di Revine” mentre Alessandro Cialdini della Spezia, è arrivato terzo con lo scatto “Ci vuole un fiore”. La giuria, composta da Francesca Nobili (assessore alla Cultura del Comune di Fivizzano), Giammarco Puntelli (docente, storico delle arti e critico d’arte) e Angelo Orsillo (storico della fotografia, fotografo e direttore dell’Accademia di fotografia JMC) ha scelto questi scatti come i migliori rappresentanti del tema del concorso “Ambien-TI AMO-ci: Una foto per la natura” scelto per ricordare e omaggiare la figura di Giovanni Gargiolli, (Fivizzano, 1838 – Roma, 1913) ingegnere, architetto e fotografo nato a Fivizzano che rivoluzionò il mondo della fotografia con la sua grande cultura. La premiazione ufficiale si svolgerà al Museo San Giovanni degli Agostiniani, sabato 4 giugno dopo il vernissage: il vincitore primo classificato riceverà un assegno circolare di € 1.000 (Mille). Al secondo e al terzo classificato sarà consegnato, come premio, una riproduzione della “Stele della Lunigiana” simbolo identitario del territorio. Inoltre l’Accademia di fotografia Julia Margaret Cameron premierà i sei autori che ha segnalato: Davide Frandi; Paola Zirattu; Roberta Capello; Silvia Sanna; Donatella Drovandi; Sara Camporesi.

... » Leggi tutto