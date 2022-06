Ceriale, per motivi personali si dimette l’assessore Molli: deleghe al sindaco

Ceriale. “Sono rimasto ancora una volta allibito dalle esternazioni della minoranza sulla questione dell’assessore comunale Valentina Molli, la quale ha presentato le sue dimissioni per vari motivi personali e anche di lavoro, in quanto da qualche tempo ha verificato l’impossibilità a sostenere le deleghe in carico all’amministrazione. Tutte le varie motivazioni verranno esplicitate nel corso del Consiglio comunale che sarà convocato per la surroga”.

... » Leggi tutto