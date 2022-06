Conto da oltre mille euro non saldato in un B&B, deferito titolare d’azienda 35enne

Circa due mesi fa il titolare di un Bed and Breakfast di Santo Stefano di Magra, da una verifica della contabilità, si è reso conto che alcuni dipendenti di una ditta che aveva svolto lavori nel territorio comunale e che avevano soggiornato per diverse notti presso la struttura, non avevano saldato il conto, che superava i mille euro. Così il titolare del B&B ha provato più volte bonariamente a chiedere il dovuto con invio di fattura al titolare dell’azienda, senza successo. Si è quindi rivolto al proprio avvocato, che con lettera raccomandata ha chiesto il dovuto, ma ancora una volta nulla da fare. Non trovando altra soluzione, si infine è presentato presso il Comando di Polizia locale santostefanese, guidato dal comandante Maurizio Perroni, e ha presentato denuncia/querela.

Quindi, attraverso le indagini svolte dal vice comandante Andrea Prassini, è stato possibile accertare l’identità del titolare dell’azienda, amministratore unico e quindi responsabile, un 35enne incensurato della provincia di Cosenza, che è stato deferito all’Autorità giudiziaria per insolvenza fraudolenta, reato punito dall’art. 641 codice penale con la reclusione fino a due anni.

