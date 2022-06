Destino del maxi-yacht dell’oligarca russo Mordashov ormeggiato a Imperia. A giorni la decisone del Tar

Roma. Il congelamento delle risorse economiche ai magnati russi in Italia verrà valutata dai magistrati il prossimo 8 giugno. Lo afferma l’Ansa, che specifica anche che sarà il Tar del Lazio a decidere, in camera di consiglio, le sorti dei beni della società “Asmare Enterprises Limited”, proprietaria del maxi-yacht “Lady M”, nave di ormeggiata nel porto d’Imperia, lunga 65 metri, nelle disponibilità all’oligarca russo Alexei Mordashov. C’è poi la “Valla Yachts Limited” con l’imbarcazione “Sy A”, ritenuto lo yacht a vela più grande del mondo in rimessaggio nello scalo portuale di Trieste: oligarca russo chiamato in causa come vero proprietario in questo caso è Andrey lgorevich Melichenko.

