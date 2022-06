Due milioni e mezzo di ragioni per cui Agudelo è destinato allo Spezia

Dopo due anni di corteggiamento il matrimonio tra Kevin Agudelo e lo Spezia Calcio si può celebrare. Causa la retrocessione del Genoa, che ancora detiene il cartellino del calciatore, in virtù degli accordi presi la scorsa estate da Riccardo Pecini e infine della volontà dello stesso calciatore, l’affare sembra dover andare in porto senza intoppi nelle prossime settimane, quando si aprirà la finestra per esercitare il diritto di riscatto sui prestiti.

