Giovane trovato in fin di vita in una casa cantoniera vicino Campiglia

E’ stato trovato all’interno di una casa cantoniera abbandonata non lontana da Campiglia in fin di vita. Allertati i soccorsi sono arrivati sul posto la Pubblica assistenza delle Grazie, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Non si conoscono le generalità dell’uomo trovato all’interno dello stabile, sta di fatto che i parametri tracciati dai soccorritori tracciavano un quadro preoccupante. Il giovane era pelle ossa, quasi incosciente. Stabilizzato sul posto l’uomo è stato accompagnato all’ospedale Sant’Andrea. Solo ulteriori accertamenti potranno fare luce su quanto accaduto e come sia finito in quel punto. Già da qualche giorno alcuni residenti avevano notato movimenti sospetti in quella zona.

