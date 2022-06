Il ct campione del mondo Marcello Lippi ospite ad Arcola per ritirare il Premio Perioli

Si avvicina uno degli appuntamento clou del cartellone degli eventi arcolani.

Sabato 11 giugno alle 21 Marcello Lippi, allenatore campione del mondo del 2006, sarà ad Arcola per ricevere il Premio Perioli, dedicato alla memoria di Coriolano Perioli presidente dello Spezia dello scudetto del 1944.

Il filo conduttore dell’evento, che già lo scorso anno richiamò al parco di Via Valentini del Ponte di Arcola più di 250 persone con Giuseppe Bergomi, è una frase di Jean Paul Sartre ‘Il calcio è una metafora di vita’.

Sartre negli anni ’80 trascorse alcune estati nel borgo di Trebiano ospite delle sorelle De Beauvoir e qualche anno prima conobbe in Francia Walter Tacchini (tra i fondatori dell’arte sociale), eclettico artista che ha deciso di donare una propria opera in occasione del Premio Perioli.

Marcello Lippi riceverà sabato 11 giugno in premio proprio una scultura di Walter Tacchini, una sfera dorata cerchiata di azzurro che richiama l’oro della coppa del mondo e l’azzurro della maglia della nazionale.

