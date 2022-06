La centenaria Nara Bertolini inaugura la nuova sede dell’Associazione Presepe Vivente di Equi Terme

Non poteva essere altro che lei ad inaugurare la nuova sede dell’Associazione Presepe Vivente di Equi Terme: parliamo Nara Bertolini, detta Pina, 101 anni ad agosto, da oltre 30, vale a dire da sempre, la sarta che confeziona i magici costumi di una delle più belle e importanti Natività italiane, una rappresentazione immersa tra grotte, cascate e ricca di figuranti. Nara è una lavorante esperta. Guai a dire il contrario! Taglia e cuce con artigiana abilità e riesce ancora a infilare ago e filo quasi sempre senza l’ausilio degli occhiali. Il paese di Equi Terme e in particolare le aspiranti sarte di tante generazioni passate e attuali le devono molto e a buon diritto le assegnano il titolo di maestra e decana della comunità. Per questo l’Associazione Presepe Vivente le ha tributato di recente applausi, ringraziamenti e l’onore di tagliare ufficialmente il nastro della nuova sede che Nara ha fatto con perfetta conoscenza pratica, vista la sua stretta dimestichezza con le forbici.

