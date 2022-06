Medaglia d’onore di lunga navigazione consegnata alla vedova del marittimo Guglielmo Paganelli

Questa mattina nei locali della Capitaneria di Porto di Spezia si è tenuta una breve ma toccante cerimonia di consegna della medaglia d’onore per lunga navigazione alla vedova del marittimo Guglielmo Paganelli, deceduto nel 2016. L’onorificenza d’argento a suggello di oltre quindici anni di navigazione del marittimo, originario di Porto Venere, è stata consegnata personalmente dal Comandante della Capitaneria di porto Alessandro Ducci che, nell’occasione, ha evidenziato il valore del riconoscimento che premia chi, per molti anni, ha svolto con sacrificio il proprio lavoro a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, con prolungati imbarchi che comportano lunghe assenze lontano dagli affetti più cari. La medaglia di lunga navigazione è infatti un alto riconoscimento concesso a quei marittimi che, operando con onore e rispetto delle leggi, hanno dedicato la propria vita alla navigazione marittima, in considerazione dei pericoli corsi e dei sacrifici affrontati.

