Molassana, l’impianto per produrre i bitumi si allarga. Residenti sul piede di guerra: “Non possiamo vivere così”

Genova. Un nuovo impianto potenziato per la produzione di bitumi che lavorerà il materiale proveniente dalla terre di scavo a poche decine di metri dalle case. Questo è quello che sta succedendo a Molassana, in Val Bisagno, dove presso la cava Montanasco sono partito i lavori per l’ammodernamento dei macchinari già oggi utilizzati per la frantumazione di inerti e per la successiva produzione di conglomerati bituminosi.

