Sanità, Ugolini: “Manifestiamo con gli Oss: il tour della Regione è l’ennesima fabbrica di frottole”

“Mancano gli Oss in Dialisi all’ospedale di Sarzana (e siamo solo alla punta dell’iceberg delle criticità nello spezzino) e Toti crede di metterci una pezza puramente comunicativa con un tour sulle presunte, e ancora tutte da dimostrare, “eccellenze” della nostra sanità. Che dire? L’assessore ha una bella faccia tosta: si presenta – in piena campagna elettorale, peraltro – a concionare di “cura, eccellenze e innovazione” in una provincia dove l’esperienza di tutti è: cure negate, inaccettabili liste d’attesa e strutture fatiscenti. Leggendo la nota odierna in risposta alle critiche giustamente mosse alla compagine totiana, constatiamo purtroppo come ancora una volta siamo nel limbo dei “farò” e non certo dei “fatto”: perché è lo stesso gruppo regionale “Cambiamo” ad ammettere candidamente di voler incontrare il personale sanitario per spiegare “cosa prevede il futuro del settore sulla base della nuova linea nazionale e degli investimenti del Pnrr”. Finora, infatti, non è stato fatto niente”. Così il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini interviene riguardo al tema della sanità spezzina e al tour sulla sanità ligure che il presidente Toti ha deciso di inaugurare con la tappa spezzina.

“Dopo aver finalmente ricevuto informazioni sul luogo dell’evento, che la Regione ha cercato di tenere nascosto con il chiaro intento di evitare contestazioni, come M5S stiamo manifestando il nostro dissenso alla narrazione fantasiosa di Toti & C., presentandoci compatti accanto agli Oss che per colpa della miopia del centrodestra perdono il posto di lavoro. In un momento, peraltro, in cui c’è bisogno di tutti gli operatori sanitari e sociosanitari come il pane”, conclude Ugolini.

