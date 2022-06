Sarzana fulcro degli eventi estivi in provincia, Firmafede come palco principale

Festival, concerti, teatro e mostre. È sufficiente il programma della Fortezza Firmafede per fare di Sarzana la città più attiva culturalmente non solo della provincia ma anche nel raggio di parecchi chilometri. Questo è però solo una parte del più articolato cartellone dei prossimi mesi che sarà illustrato dettagliatamente nei prossimi giorni. Stamani invece al Teatro degli Impavidi è stato il turno dell’Estate in Fortezza che dal 5 luglio al 9 ottobre vedrà la Cittadella come fulcro degli eventi cittadini promossi dal Comune con il coordinamento degli Scarti, la collaborazione di Earth e il contributo della Regione, oltre alla collaborazione con diverse realtà del territorio. Non solo uno spazio espositivo dunque ma un palcoscenico per incontri, musica ed esposizioni.

“Continua il percorso di valorizzazione di questo luogo prestigioso – ha detto il sindaco Cristina Ponzanelli – che non ha nulla da invidiare ad altre cornici estive italiane molto note. Abbiamo ritenuto opportuno dedicarle ancora un cartellone dedicato recuperando anche un simbolo di Sarzana come la mostra dell’antiquariato. Dopo il rilancio degli Impavidi continuiamo a immaginare e a promuovere la Cittadella come il cuore pulsante della nostra proposta estiva e culturale”.

“L’idea – ha aggiunto Andrea Cerri per Gli Scarti – è stata quella di farne un contenitore con una direzione artistica collettiva, coinvolgendo tutti gli attori culturali del territorio e mettere in sinergia fra loro realtà che portano un valore aggiunto”.

Sergio Maifredi di Teatro Pubblico Ligure ha invece sottolineato come sia stato importante dare continuità agli eventi anche nel biennio segnato dalla pandemia, mentre Umberto Bonanni, organizzatore di “Moonland Sarzana” ha affermato: “La Fortezza ci darà la possibilità allargare il festival oltre piazza Matteotti e, come il Teatro, di farlo vivere anche in altri periodi dell’anno”. Nel ricco calendario presentato oggi mancano i nomi di due big della canzone italiana che saranno svelati prossimamente e si esibiranno a fine luglio e fine agosto.

