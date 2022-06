Thiago Motta al passo d’addio, Luca Gotti ha parlato con Philip Platek

Entro la metà della prossima settimana, lo Spezia dovrebbe annunciare il prossimo allenatore per la stagione 2022/23 di serie A. La figura che si staglia all’orizzonte è sempre più quella di Luca Gotti, 54enne veneto che ha già dato la propria disponibilità a prendere in mano un progetto tecnico che gli è stato prospettato in almeno un paio di occasioni. Innanzitutto da Riccardo Pecini, fulcro del progetto sportivo degli americani e uomo mercato dello Spezia Calcio. In seconda battuta dal presidente Philip Platek, con cui avrebbe avuto un incontro conoscitivo in videoconferenza negli scorsi giorni.

