Alassio. Si chiama Ordinanza Generale di Viabilità e cosa regolamenta lo dice già il nome: si tratta di circa 80 pagine nelle quale vengono recepite tutte le variazioni alla viabilità e alla sosta apportate dal 1995 – data dell’ultimo aggiornamento – ad oggi. Per intenderci nel 1995, piazza Partigiani era ancora adibita a parcheggio e il mercato settimanale era stato appena trasferito in via Pera.

