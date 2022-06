Cairo, le “picconate” ai tre candidati su compromessi politici, presunti conflitti di interesse e scivoloni elettorali

Cairo Montenotte. Anfiteatro di Palazzo di Città gremito per una serata politica in cui la democrazia è stata protagonista indiscussa. Durante il dibattito tra i tre candidati cairesi alla carica di sindaco, organizzato da IVG, si sono affrontati numerosi temi, primo tra tutti quelli della sanità in relazione al futuro dell’ospedale, ma si è parlato anche di lavoro, ambiente, commercio, frazioni, cultura, sport e sociale. Tutti preparati e molto agguerriti, per i tre protagonisti della serata, ovvero Fulvio Briano, Giorgia Ferrari e Paolo Lambertini, non ci sono stati tentennamenti nemmeno sotto le “picconate” preparate dalla redazione e poste dal direttore, Andrea Chiovelli.

... » Leggi tutto