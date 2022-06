Intervento della Polizia nel quartiere Trinità, denunciate due persone e sequestrate 24 dosi di cocaina

Dopo una serie di appostamenti condotti in borghese e disposti dal dirigente del Commissariato di Sarzana Annamaria Ciccariello, la notte del 2 giugno la Polizia ha effettuato l’intervento all’interno di un’abitazione nel quartiere cittadino di Trinità usata come centrale dello spaccio. Da tempo infatti gli aventi avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi del palazzo, ipotizzando quindi che potessero esserci importanti traffici di stupefacenti. Ad innescare il blitz è stato il controllo effettuato al proprietario dell’appartamento, trovato in possesso di quattro bustine di cocaina. All’interno i poliziotti hanno trovato anche un cittadino di origine marocchina già noto alle Forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale e soprattutto altre 24 dosi di coca e una di hashish, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento e una carta d’identità rubata a un cittadino sarzanese nelle scorse settimane.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati per detenzione al fine di spaccio mentre il proprietario dell’abitazione è stato anche segnalato per ricettazione e per reati in materia di immigrazione. Gli stupefacenti sequestrati avrebbero fruttato oltre un migliaio di euro.

... » Leggi tutto