Natale: “Ieri il convegno-passerella sulla sanità, oggi anziani in fila sotto il sole a Bragarina”

“Il convegno-passerella organizzato da Toti e Peracchini, per raccontare una sanità spezzina che non esiste, rappresenta un pugno nello stomaco per chi lotta ogni giorno per offrire e ricevere un servizio sanitario decente. Sarebbe bastato passare questa mattina dal poliambulatorio di Via Sardegna a Bragarina per rendersi conto della realtà dei fatti”. Lo dice Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico. “Pazienti che non possono avere gli esiti degli esami perché mancano le stampanti a colori. Altri che si vedono modificare la data della visita all’ultimo momento. Altri ancora che non possono essere operati per carenza di personale. Se non, come oggi, anziani in fila sotto il sole anche per due ore in attesa di poter accedere”.

... » Leggi tutto