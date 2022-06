Pro Recco leggendaria: decima Champions League e “triplete”

Belgrado. La Pro Recco si conferma per il secondo anno consecutivo regina d’Europa! Battuti in finale 17-16 ai rigori i padroni di casa del Novi Beograd al termine di un match vibrante, nervoso ma di altissimo livello. Il club del presidente Maurizio Felugo alza al cielo per la decima volta la coppa dalle grandi orecchie, l’ultima volta nel 2021 quando sconfisse all’ultimo atto (9-6) la FTC Telekom Budapest, e si regala un “triplete” magico dopo i successi in Coppa Italia e in campionato.

... » Leggi tutto