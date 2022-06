Quando al mare la crema non serviva, la protezione era il sale delle onde

Come a dizevo quarche savo fa, me a son de scogio. A evimo una congrega de fanti e fantele, amighe e amighi sensa legami anche se poi fra quarcun i è sortì fea Cupido. Andavimo ar mae in una spiageta che la ea soto a stassion de Manaea e che adé i è da un po’ che a l’han manzà e onde.

Già andare in treno era un’avventura.

Biglietti rigorosamente di terza classe, panche di legno ciù düo di quelo dee giese dove a ne se setavimo mai o quasi per la ressa che la gh’ea sempre. Ma anche tante usanze strane per oggi.

Per esempio, i biglietti al termine della corsa, a meno che non servissero per il ritorno, dovevano obbligatoriamente essere consegnati al personale della stazione che stazionava (non si può certo usare un altro verbo) alle uscite per ritirare i biglietti.

Nella folla c’era sempre chi eludeva la norma e non consegnava il documento di viaggio specie se non era stato bucato dall’apposito punteruolo del controllore che per la tanta gente effettuava a stento il suo compito. Era una mission improba da portarsi a compimento perché, oltre a muoversi nella calca, il povero controllore era gravato dall’obbligo di scendere a ognuna delle frequenti fermate per segnalare al capotreno agitando le braccia che tutti erano saliti e che poteva dare via libera ai macchinisti.

Il biglietto non vidimato e quindi ancora valido per la giornata, era: riutilizzato al pomeriggio, ceduto a un amico che stazionava fuori della stazione (per la ripetizione vedi sopra) in attesa di una faccia nota che facesse il regalo o venduto a prezzo da convenirsi da chi aspettava i saldi. In quelle contrattazioni non era raro che nascessero discussioni che spesso tracimavano in alterchi.

Comunque, calavamo nella playa da tutti così detta per una hit dei Marcellos Ferial e lì stazionavamo sotto el sol che era sempre caliente. Per ripararci da quei raggi non usavamo creme. Certo, le fantele si portavano da casa la Nivea e a volte ne concedevano una ditata pure a noi ma la nostra protezione naturale era l’onda del mare. Appena spogliati, ci tuffavamo subito in acqua incuranti che di buon mattino fosse ancora quasi gelida e con il salino addosso ché l’acqua evaporava all’istante, proteggevamo l’epidermide. Non abbiamo mai sofferto ustioni o roba del genere; solo, dopo un po’, la pelle veniva via a striscioline che era un piacere toglierla e farsela togliere.

Il mare era la nostra materia prima non solo per abbronzarci ma anche per ripararci dalla vampa solare. Non avendo ombrelloni (non avevano ancora inventato quelli piccolini o le minitende) quando batteva forte a se bolavimo nella coltre marina che ci riparava dalla vampa.

... » Leggi tutto