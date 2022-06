Imperia-Albenga. Una parata di emozioni quella del decollo e dell’arrivo delle frecce tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale. In perfetta sincronia, come in una sfilata, le frecce sono decollate dall’aeroporto di Albenga per le prove di uno spettacolo unico nel cielo di Imperia.

