Genova. “In merito allo Skymetro ogni giorno si sentono una serie di bugie studiate ad arte per spaventare i cittadini. È ora di finirla”. Interviene così Paola Nicora, candidata consigliera comunale a Genova nella lista Toti per Bucci, in merito al dibattito sulla realizzazione dell’infrastruttura che collegherà la Valbisagno a Brignole.

... » Leggi tutto