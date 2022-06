Un panchina per Pippa Bacca, la “sposa viaggiante” stuprata e uccisa nel 2008

E’ dedicata a Pippa Bacca la prima panchina d’onore del Comune di Lerici. Una panchina bianca collocata a Punta Pertuso rivolta verso il mare, vesto l’infinito. Pippa Bacca, pseudonimo di Giuseppina Pasqualino di Marineo, è stata un’artista e attivista, ed il centro della sua opera artistica è stato trasformare oggetti in altri oggetti. L’artista venne brutalmente assassinata il 31 marzo 2008 durante un viaggio in Turchia nel corso della performance itinerante “Spose in viaggio”, con cui si proponeva di attraversare, in autostop, 11 paesi teatro di conflitti armati, vestendo un abito da sposa, per promuovere la pace e la fiducia nel prossimo.

