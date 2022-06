Arcola, al via il progetto della ‘Polizia di prossimità’

Ad Arcola prende il via il progetto della ‘Polizia di Prossimità’. “Un progetto importante che questa amministrazione promuove attraverso il rafforzamento della presenza sul territorio della Polizia locale, destinando ore di servizio all’ascolto di segnalazioni, alla richiesta d’informazioni o interventi che ogni cittadino potrà fare – spiega l’assessore Massimiliano Nardi -. La Polizia municipale sarà infatti presente nella diverse frazioni del Comune con il proprio mezzo di servizio mettendosi a disposizione del cittadino secondo un calendario prefissato e reso pubblico. Una particolare modalità operativa per rendere il corpo della Polizia locale più vicina, più prossima ai cittadini arcolani, nel quale non sarà più il cittadino che dovrà recarsi al Comando di Polizia locale ma saranno gli agenti a muoversi sul territorio. Il progetto inizierà alla fine del mese di giugno con un primo calendario sperimentale per poi passare ad uno definitivo dal mese di settembre”.

... » Leggi tutto