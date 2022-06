Eretta: “No a terrorismo su San Bartolomeo, l’ospedale di comunità sarà la sua struttura esterna”

“Invito chi fa campagna elettorale per le elezioni comunali spezzine a non fare terrorismo sul San Bartolomeo di Sarzana e ad informarsi in modo decente. L’ospedale di comunità, con i fondi del PNRR, non sarà l’ospedale San Bartolomeo ma la sua struttura esterna, che lo affiancherà potenziandone i servizi senza, ovviamente, sostituirlo”. Così in una nota Costantino Eretta, vicesindaco di Sarzana e assessore alla Sanità. “Coerentemente col piano nazionale, i fondi del PNRR saranno difatti essenziali al potenziamento e non alla diminuzione dei servizi sociosanitari esistenti, anche nella Val di Magra dove saranno previsti dal piano regionale un nuovo ospedale di comunità, appunto negli spazi esterni al San Bartolomeo, e due nuove case di comunità a Sarzana e a Luni. La struttura esterna al San Bartolomeo, per chi non lo ricordasse, era una delle tante eterne incompiute sarzanesi abbandonate dalla sinistra, ed è già stata parzialmente riqualificata due anni fa diventando per tutta la campagna vaccinale un Hub essenziale per l’intera provincia. Basta leggere e informarsi, la sanità è un tema serio con problemi seri, che non deve diventare terreno di fake news elettorali. Il San Bartolomeo non si tocca, neppure dalle boutade elettorale spezzine: è e resterà l’ospedale di riferimento del territorio e deve essere sempre potenziato, non dismesso come accaduto negli anni della sinistra al governo. Anche durante una campagna elettorale spezzina i sarzanesi e tutti i cittadini meritano rispetto”, conclude Eretta.

